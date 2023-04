L'incroyable récit d'une randonneuse restée coincée 3 jours sous la neige : "Je me voyais enterrée vivante"

Aurélie Dutertre est une miraculée. Cette mère de famille de 46 ans a passé 3 jours et 4 nuits coincée sous la neige, dans une petite cabane de montagne située dans le massif de Belledonne (Isère), dans laquelle elle s'était réfugiée pour passer la nuit. Quatre mètres carrés seulement, à plus de 2.000 mètres d'altitude. Cette skieuse grenobloise habituée des raids a bien cru y rester. Elle raconte ce mardi 18 avril son cauchemar, en exclusivité sur RTL.

"Dans la nuit, il commence à neiger, il y a du vent", se souvient d'abord Aurélie, prise dans une tempête de neige. Tout bascule lorsque la skieuse tente de ressortir de l'abri : "Impossible de ressortir. Le vent avait mis une grosse masse de neige devant la porte", explique-t-elle. Elle "pousse de toutes [ses] forces", mais rien n'y fait. "Je me suis dit 'Mais c'est pas possible, tu vas pas rester coincée là comme un rat !'", se souvient-elle encore.

Contrainte d'attendre, la neige reprend de plus belle "de jeudi à vendredi, je pense qu'elle était à 1,50m", estime Aurélie Dutertre. Les conditions dans lesquelles la skieuse survit sont rudimentaires : "l'humidité, le froid, tous mes vêtements qui étaient trempés. J'étais congelée". Un inconfort faisant bien vite place au désespoir : "Je voyais cette neige qui ne faisait qu'augmenter […]. Je me voyais enterrée vivante", confie-t-elle.

J'ai pleuré contre cette porte […] j'ai pensé à mes enfants, j'ai hurlé à la mort Aurélie Dutertre

Persuadée qu'elle allait mourir ensevelie, la skieuse se débat en tapant sur la porte : "J'ai pleuré contre cette porte, […] j'ai pensé à mes enfants, j'ai hurlé à la mort", avoue-t-elle, encore sous le choc. Aurélie subsiste en économisant l'oxygène, avec pour seule lumière une lampe frontale à piles, "quelques barres céréales, des amandes, des abricots et de la pâte d'amandes" et "un litre d'eau". Pour s'occuper, elle lit Romain Gary, La vie devant soi : "Un livre d'espoir" qui lui a "fait beaucoup de bien", souligne-t-elle.

Un sauvetage in extremis grâce à un "petit bout de couverture"

Malgré le fait que des secouristes remarquent la cabane, Aurélie aurait bien pu ne jamais sortir de l'abri. Car, en l'absence de bruit lorsque ceux-ci inspectaient les lieux, l'équipe en a déduit qu'elle était vide. Heureusement, la skieuse a pris les devants en entendant l'hélicoptère : elle "redécoupe un petit bout de couverture de survie", qu'elle "fait passer dans l'interstice en haut de la porte". Son plan fonctionne, le morceau s'envole et est repéré par les secours qui sont à bord du véhicule.

Aurélie fond en larmes lorsqu'elle réalise que les secouristes l'ont remarquée. Après un déneigement conséquent, elle réalise en sortant ce à quoi elle vient d'échapper : "Il y avait deux mètres de neige devant la porte, il me restait 1,5 cm pour respirer", explique-t-elle. Hormis de l'hypothermie et "quelques écorchures", Aurélie s'en est sortie indemne et se dit aujourd'hui "en pleine forme".

Ostéopathe de profession, la skieuse a promis aux secouristes "une séance gratuite", afin de les remercier de lui avoir sauvé la vie.

