Colombie : au moins douze morts après le naufrage de deux bateaux

et AFP

publié le 01/02/2021 à 02:12

Samedi 31 janvier, deux bateaux ont chaviré près de la ville colombienne de Tumaco, à la frontière avec l'Équateur. Au moins douze personnes, dont sept enfants, ont été tuées dans l'accident, ont annoncé les autorités locales dimanche.

"Nous avons appris que deux bateaux avaient chaviréet que 35 personnes avaient pu être sauvées. Dix adultes et trois enfants sont actuellement hospitalisés", a déclaré le contre-amiral Jose David Espitia de la Marine nationale colombienne, sans donner plus de précision sur les circonstances du drame.

"À l'heure actuelle", on sait que douze personnes sont mortes dans le naufrage, dont sept enfants âgés de trois à seize ans, a précisé María Emilsen Angulo, la maire de Tumaco, une ville située sur la côte pacifique de la Colombie. Il y a "une forte probabilité" que l'on retrouve encore des corps sans vie, a-t-elle ajouté.