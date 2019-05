Colis piégé à Lyon : "Il était très agréable" dit la voisine du suspect

publié le 31/05/2019 à 09:53

C'est tout un quartier qui est sous le choc. Alors que le suspect de l'attaque au colis piégé qui a fait 14 blessés à Lyon le vendredi 14 mai a avoué avoir prêté allégeance à Daesh, ses voisins sont stupéfaits par les accusations portées contre lui.



L'une des habitantes de son immeuble, qui l'a croisé quelques minutes seulement avant son interpellation lundi 27 mai, estime qu'elle aurait pu elle-même mourir: "Ça fait peur. On se dit qu'on a beaucoup de chance alors qu'il faisait ça dans sa cuisine, juste en face de chez moi. Avec une manipulation, on aurait pu tous sauter. C'est effrayant", dit-elle.

Cette femme dit aussi sa surprise, rien ne laissait deviner un tel acte de la part de cet homme selon elle : "On a du mal à réaliser. C'était des gens qui avaient le sourire et qui étaient très agréables. Cela fait quand même un an et demi que c'était mes voisins, jamais je n'aurais pensé ça d'eux. À 9h du matin lundi (juste avant son interpellation), j'étais avec lui. Il était très agréable, comme d'habitude et pas du tout stressé. Comme tous les jours quand je le voyais. [...] Sur le coup, je pensais qu'ils s'étaient trompés. Il ne faut vraiment pas se fier aux apparences", conclut-elle.