publié le 08/04/2021 à 09:34

Un rapport vient d'être remis au ministère de la Justice et formule un certain nombre de propositions, après un an et demi de travail. Jacques Dallest, le procureur général de Grenoble, est l'invité de RTL ce jeudi. Il a dirigé le groupe de travail, composé de magistrats, policiers, gendarmes, avocats, sur les affaires non élucidées (cold cases).

Au total, 26 propositions. Parmi elles, la création d'un site internet accessible à tous et recensant les affaires toujours en cours. "Je crois qu'on ne peut pas se priver aujourd'hui de tous les supports de communication, internet, les réseaux sociaux, il faut passer par là pour que des affaires anciennes, qui peuvent être dans une impasse, puissent être réactivées par des témoignages, par des éléments nouveaux", souligne le procureur.

"Il y a des dossiers où toutes les pistes ont pu être évoquées, traitées, épuisées, et seule une relance d'une affaire par un témoignage, même des années plus tard, peut être fondamental pour la manifestation de la vérité", insiste Jacques Dallest. Toutefois, il rappelle qu'il y a aussi "les effets pervers d'une médiatisation".

"Vous avez un certain nombre d'individus qui vous diront qu'ils connaissent la clé de l'énigme, mais dans le lot de témoignages qui peuvent être farfelus, peuvent se glisser des véritables révélations qui peuvent faire progresser considérablement une enquête criminelle", assure celui qui souhaite que la durée de la prescription soit relevée à 30 ans.