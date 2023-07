Cold case : la disparition de Marion Wagon à Agen en 1996

Nous sommes le 14 novembre 1996, peu après 12h. Marion a dix ans, elle rentre à la maison pour déjeuner. Son sourire de petite fille sage deviendra bientôt et malheureusement, le plus célèbre de France. Sur son chemin, il y a l'école maternelle qu'elle fréquentait. Elle veut aller dire bonjour à son ancienne maîtresse, dans la cour, elle fait un petit tour de toboggan, puis, au coin de la rue, à quelques pas de son domicile, elle disparaît.

"C'est un cauchemar qui dure depuis 25 ans et toute votre vie bascule", confie Michel Wagon, le père de Marion. "C'est une quête de vérité, de savoir ce qui est arrivé à Marion et qu'on tourne la page", dit-il. C'est tout le pays qui s'inquiète avec les parents de Marion. Les policiers, puis les gendarmes ne ménagent pas leurs efforts. Son sourire se retrouve même sur des millions d'affichettes et de packs de lait. "Tout ça pour nous mener à rien du tout", témoigne Roland Courdesses, le chef de la sûreté à Agen qui a mené l'enquête pendant 14 mois non-stop. "Il n'y a pas eu un seul renseignement, un seul témoignage, un seul indice", dit-il.



Les magistrats semblent faire feu de tout bois, parfois de façon discutable. "À un moment, madame Wagon est convoquée par les juges d'instruction. Ils me disent 'on va mettre votre cliente sur un lit de camp et on va organiser une séance d'hypnose'. J'ai été sidéré. C'est quand même symptomatique d'une machine judiciaire qui, à cette époque, marchait d'une façon brinquebalante. Pour moi, c'était un profond désastre et une humiliation permanente vis à vis des parents", réagit Me Georges Catala, l'infatigable avocat des parents de Marion.

