Pour "échapper à des bêtes" imaginaires, Gertrude Eog a poussé, le 27 février 2019, sur les rails de la ligne 12 à la station Saint-Lazare, quelques secondes avant l'arrivée du métro, une jeune femme hongroise. Cette dernière a été sauvée in extremis.

L'accusée a été condamnée, vendredi 11 mars, à cinq ans d'emprisonnement pour tentative de meurtre par la cour d'assises de Paris. À l'issue d'un procès où la question de l'irresponsabilité pénale a occupé une place centrale, la cour a retenu que le discernement de Gertrude Eog, Camerounaise de 46 ans, avait été altéré par un trouble psychique au moment des faits.

Elle est également astreinte à une obligation de suivi socio-judiciaire pendant cinq ans une fois la peine purgée, avec injonction de soins psychiatriques. Dans le cas où elle y dérogerait, elle serait condamnée à une peine supplémentaire de trois ans d'emprisonnement. L'avocat général avait requis 8 ans d'emprisonnement à l'encontre de cette femme.

Une abolition de son discernement

La victime ne doit son salut qu'au geste d'un homme qui l'a remontée in extremis sur le quai. Gertrude Eog, qui avait bu de nombreuses bières au fort taux d'alcool et consommé plusieurs doses de crack au moment des faits, a expliqué son geste par sa volonté d'échapper à des démons intérieurs et nié avoir voulu pousser la victime sur les voies.

L'accusée, qui a demandé plusieurs fois au cours de l'audience pardon à la victime - absente - a indiqué qu'elle entendait des "voix" et voulait "échapper à des bêtes" en se jetant sur les rails du métro. Mais elle en aurait indirectement été empêchée par la jeune Hongroise qui lui barrait le chemin.

"Elle était avant les faits, au moment des faits et après les faits dans un délire hallucinatoire" avait plaidé son avocat Me Farès Aidel, demandant à la cour de retenir une abolition de son discernement, ce qui l'aurait rendue pénalement irresponsable.

Une conclusion tirée par la contre-expertise psychiatrique menée lors de l'instruction, alors que le premier collège de psychiatres avait seulement conclu à une simple altération du discernement.

Un parcours chaotique

Gertrude Eog, qui a suivi les débats la tête baissée, les yeux mi-clos et parfois endormie, a un parcours de vie cabossé. Elle a été violée par son père dès son arrivée en France en provenance du Cameroun, aux alentours de 10 ans.



Sans-papiers, elle a affirmé regretter d'avoir dénoncé son père, puisqu'elle a alors été placée dans des familles et foyers d'accueil pour ensuite sombrer dans la marginalité, la drogue (crack, héroïne) et l'alcool à partir de 16 ans, ne sortant que quelques années de cet engrenage avant d'y retomber.



Avant vendredi, elle avait été condamnée à treize reprises, principalement pour des faits de violences.