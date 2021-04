publié le 16/04/2021 à 01:34

À Paris, un homme s'est immolé par le feu sur le quai de la station de métro Pigalle, ce jeudi 15 avril. De nombreux usagers ont assisté, choqués, à ce drame. Un homme est intervenu à l'aide d'un extincteur, avant l'arrivée des secours.

Il était peu avant 18 heures, lorsqu'un homme, âgé d'une trentaine d'années, s'est immolé par le feu sur le quai de cette station du XVIIIe arrondissement de la capitale, relate Le Parisien. "C’était atroce. Tout le monde a commencé à crier, je me suis retourné et j’ai vu quelqu’un pris dans une grosse flamme sur le quai. Tout le monde a commencé à crier et à descendre. Certaines personnes étaient en pleurs, c’était très choquant", a confié un témoin à nos confrères.

Selon la police, la thèse du suicide est pour l'heure "privilégiée mais pas arrêtée". L’enquête a été confiée au commissariat du XVIIIe arrondissement. De son côté, l'homme a été transporté à l'hôpital Saint-Louis en état d'urgence absolue. Brûlé à 80%, il pourrait être transféré dans un service de grands brûlés, a indiqué la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris.