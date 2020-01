Chute d'une voiture dans une rivière du Finistère : décès du troisième enfant

et AFP

publié le 17/01/2020 à 18:11

Un terrible accident a coûté la vie à trois enfants mercredi 15 janvier à Lampaul-Guimiliau dans le Finistère. La mère de famille était au volant quand sa voiture s'est précipitée dans la rivière Quillivaron, au niveau d'un petit pont, et s'est retrouvée sur le toit.

La conductrice a pu s'extraire de la voiture mais n'a pas pu récupérer ses enfants. Deux des enfants -un garçon de 8 ans et sa sœur de 4 ans- ont été hospitalisés au CHU de Nantes dans un état critique. L'aîné de la fratrie, âgé de 10 ans, était porté disparu.

Le corps du plus grand a été retrouvé mercredi dans l'après-midi, quelques heures après l'accident. Les deux plus jeunes ont ensuite été transférés en arrêt cardio-respiratoire au CHU de la Cavale Blanche à Brest. La fillette est décédée dans la nuit de jeudi et le dernier enfant, le garçon de 8 ans, s'est aussi éteint dans la journée.

L'enquête se poursuit pour comprendre les circonstances exactes du drame. Les dépistages d'alcool et de stupéfiants pratiqués sur la conductrice se sont révélés négatifs. Aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident.