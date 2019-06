publié le 12/06/2019 à 11:44

Mardi 11 juin, la police a libéré une infirmière polonaise de 47 ans qui avait été enlevée et séquestrée par son ex-compagnon et un complice. Elle avait disparu le 3 juin du côté de Stuttgart. Son ex-compagnon l'avait embarquée de force dans un camping car.



Les deux hommes, également de nationalité polonaise, et âgés de 51 et 23 ans, avaient passé la frontière, et se cachaient depuis dans la forêt de Haguenau. L'homme ne supportait visiblement pas l'idée qu'elle le quitte. Lui et son complice avaient été pris en photo par un piège photographique d'un chasseur. La police savait qu'ils se cachaient dans le secteur, mais craignait que l'infirmière n'ait été tuée.

Finalement elle a été retrouvée saine et sauve mardi soir. Les ravisseurs ont été arrêtés au terme d'une enquête conduite en "collaboration avec la police allemande". Les deux hommes ont été placés en garde à vue dans les locaux de la PJ de Strasbourg, tandis que leur victime, "vivante mais choquée", a été hospitalisée.