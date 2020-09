Chevaux mutilés : un numéro gratuit mis en place pour les propriétaires

Ancien ministre de la Ville et du logement, Julien Denormandie a hérité du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

publié le 09/09/2020 à 11:52

Julien Denormandie répond à l'inquiétude des propriétaires de chevaux. Face à un nombre croissant de cas de chevaux retrouvés mutilés aux quatre coins du pays depuis plusieurs semaines, le ministre de l'Agriculture annonce la création d'un numéro gratuit pour répondre aux propriétaires.

Le 0800 738 908 est un numéro gratuit "destiné à tous les propriétaires de chevaux" qui auraient des inquiétudes ou des interrogations. Il est disponible dès ce mercredi 9 septembre au matin. Une équipe sera mobilisée pour répondre aux attentes des agriculteurs, éleveurs ou simples propriétaires.



"J'entends la peur, la crainte,le désarroi des propriétaires de chevaux. Nous allons mettre en place une équipe de 15 personnes, 15 spécialistes qui dépendent de l'Institut français du cheval, qui vont répondre" à ce numéro de téléphone "qu'on ouvre à partir de ce matin", explique Julien Denormandie au micro de Franceinfo.

On a une situation inacceptable face à des actes de cruauté absolument ignoble. Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture Partager la citation





Le ministre précise que ce numéro "est destiné à tous les propriétaires de chevaux pour répondre à leurs questions, pour les accompagner dans les mesures de protection, pour également leur apporter un soutien, parfois même psychologique, face à cette angoisse et cette peur".

Car les actes de barbarie se multiplient à l'encontre des équidés, au point que plus de 150 enquêtes sont actuellement en cours dans toute la France, dans près de la moitié des départements. "On a une situation inacceptable face à des actes de cruauté absolument ignobles" et "des services et des moyens importants d'enquête sont sur le terrain", assure le ministre.