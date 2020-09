La ville de Chelles, en Seine et Marne

publié le 14/09/2020 à 13:02

C'est une première à Chelles : la municipalité a décidé d'annuler une cérémonie de mariage après que plusieurs dizaines d'infractions ont été commises par les automobilistes du cortège. Au total, 87 procès-verbaux ont été dressés. Les responsables devront payer 7.865 euros d'amende en tout, et pourraient voir leurs permis de conduire s'alléger de 54 points cumulés.



Le Parisien, qui relate les faits, a interviewé la mariée. "Nous ne sommes pas responsables du comportement des conducteurs du cortège et nous n'avons pas à subir cette humiliation. Nous sommes les boucs émissaires et nous payons pour tous les autres", a indiqué la jeune femme de 24 ans, qui a appris l'annulation de son mariage en arrivant devant les portes de la mairie.

En avril 2017, la mairie de Chelles avait pris un arrêté lui permettant d'annuler et de reporter des cérémonies de mariage, notamment en cas de non-respect du Code de la route par le cortège nuptial. Jusqu'à présent, le texte n'avait donné lieu à aucune annulation de mariage.