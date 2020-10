Willem Holleeder : le rapt de Freddy Heineken

publié le 15/10/2020 à 21:05

En 1983, il a participé au kidnapping d'un des plus puissants et plus riches patrons du monde : Freddy Heineken, PDG de la brasserie du même nom. Après avoir purgé sa peine, il est devenu une figure populaire aux Pays-Bas : il participe à des émissions télévisées et pose pour des photos dans les rues.

Finalement, ses deux sœurs le dénoncent comme un parrain de la mafia impitoyable et cruel qui aurait commandité 25 meurtres. Sa sœur Astrid Holleeder a écrit un livre sur sa vie et celle de son frère intitulé Judas. Elle vit maintenant cachée, sous protection, par peur des représailles.

Surnommé "le Nez" à cause de son appendice nasale qui rappelle celle de Cyrano, il comparaît en ce moment aux Pays-Bas, accusé d'une série de meurtres. Il avait été condamné en première instance à la prison à perpétuité. Willem Holleeder a toujours nié ces accusations et souhaite sortir de prison.

Nos invités

Stefan de Vries, journaliste et correspondant RTL Pays-Bas.

