Pyrénées-Atlantiques : des maîtres-nageurs agressés sur une plage

Ils sont là pour sauver des vies et pourtant, ce sont eux qui ont été roués de coups. Dans la matinée du dimanche 1er août, des maîtres-nageurs sauveteurs ont été blessés sur la plage des Cavaliers, à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), après avoir reçu les coups de plusieurs touristes.

Comme le rapporte France Bleu Pays Basque, trois hommes de nationalité portugaise, un père de 66 ans et ses deux fils âgés de 28 et 33 ans, profitaient de leurs vacances sur la plage en écoutant de la musique à un niveau sonore élevé et en consommant de l'alcool. Venu leur demander de stopper leur tapage et de ranger leurs bouteilles, un maître-nageur sauveteur a été pris à partie par les trois hommes et roué de coups.



Rapidement, l'un de ses collègues tente d'intervenir avant d'être lui aussi agressé et frappé à coups de ceinturon. Ivres, les trois hommes ont pris la fuite en voiture avant d'être interpellés par les policiers et placés en garde à vue. Les trois agresseurs ont été sanctionnés dans le cadre d'une procédure de "contribution citoyenne" et se sont vu infliger une amende de 400 euros, dont les fonds seront remis à une association.