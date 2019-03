Charente-Maritime : un homme armé retranché avec cinq membres de sa famille

et Léa Stassinet

publié le 01/03/2019 à 16:30

La petite commune d'Authon-Ebeon, en Charente-Maritime, est sous le choc. Depuis une heure du matin ce vendredi 1er mars, un homme armé retient en otage cinq membres de sa famille à son domicile.



L'homme, âgé de 30 ans, "est retranché chez lui et retient en otage sa conjointe, sa mère, sa grand-mère, sa soeur et sa nièce, une fillette en bas âge", a-t-on appris auprès de la gendarmerie. "Il a été vu avec une arme", un fusil selon nos informations et "des négociations, menée par deux négociateurs de la préfecture, sont en cours" pour dénouer la crise, selon la gendarmerie.

Selon nos informations, cet homme devait normalement être convoqué par la gendarmerie ce vendredi 1er mars pour être incarcéré et effectuer une courte peine. Selon une source proche de l'enquête contactée par RTL, le suspect s'est alcoolisé jeudi soir, et a menacé de se suicider.

Connu pour des faits de droit commun, le trentenaire serait dépressif et aurait des problèmes d'alcool récurrents. Un périmètre de sécurité a été établi autour du domicile de cet homme. Le groupement de gendarmerie de La Rochelle est sur place avec des unités d'intervention, ainsi que le SAMU et les pompiers.