publié le 15/10/2018 à 17:03

"L'auteur des faits est sous notre contrôle", a indiqué la police locale sur son compte Twitter ce lundi 15 octobre vers 15 heures. Les forces de l'ordre ont donc annoncé avoir mis fin à une prise d'otage qui a eu lieu dans la gare de Cologne lors d'un assaut au cours duquel l'auteur a été grièvement blessé.



La police a indiqué qu'une jeune femme avait été légèrement blessée par le preneur d'otage et était soignée. Un peu plus tôt, la police allemande avait fait évacuer la gare et dépêché des forces spéciales suite à l'annonce de cette prise en otage d'une jeune femme par un homme dans un commerce.

Selon des témoins, l'homme "a fait irruption dans une pharmacie et pris en otage cette femme", a indiqué un porte-parole de la police. Les forces de l'ordre recommandaient d’éviter le secteur.

Les forces spéciales sont entrées en contact avec le preneur d'otage et l'assaut a été rapidement lancé. "Il a été grièvement blessé lors de l'intervention et les secours sont en train d'essayer de le réanimer", a ajouté la police locale. Il serait dans un état grave.

Une opérations de police était en cours dans et à proximité de la gare de Cologne lundi 15 octobre 2018 Crédit : Oliver Berg/AP/SIPA

Les motivations du suspect sont-elles connues ?

Au moment de l'intervention, les forces de l'ordre sont rapidement entrées en contact avec le preneur d'otage mais n'ont pas immédiatement donné d'informations sur ses motivations qui n'ont pu être déterminées. "Nous tentons de déterminer ce qu'il veut et s'il est armé", avait souligné le porte-parole de la police avant l'assaut des forces spéciales.



La gare a été fermée aux passagers et la circulation ferroviaire interrompue par mesure de précaution.

