Charente-Maritime : un "cycliste vengeur" écope de six mois de prison ferme

publié le 20/02/2021 à 17:41

Les policiers l'ont surnommé "le cycliste sans feux, tout flamme". Un homme résidant à Rochefort, en Charente-Maritime, a été jugé en comparution immédiate et condamné vendredi 19 février à 18 mois de prison, dont six mois ferme. Interpellé par les forces de l'ordre mercredi, il était alors suspecté de s'être introduit à plusieurs reprises chez son voisin, de nuit et masqué, pour brûler ses biens.

Selon France Bleu La Rochelle, l'origine de cette querelle de voisinage remonte au 16 janvier dernier, après un incident routier : le "cycliste vengeur" circulait ce jour-là sans lumière sur son vélo, quand bien même la nuit venait de tomber. Son voisin, qui ne l'avait pas vu, l'avait alors frôlé avec sa voiture.

Suite à ce léger impact entre les deux hommes, le voisin a reproché au cycliste de ne pas avoir équipé son vélo avec des éclairages. Des propos que le condamné a visiblement mal pris : il a notamment incendié deux véhicules.