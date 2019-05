Chalon-sur-Saône : la belle-mère de 3 enfants morts noyés mise en examen

et AFP

publié le 23/05/2019 à 13:16

La belle mère de trois enfants, qui s'étaient noyés en juillet dernier, a été mise en examen pour homicides involontaires. Les victimes de 9, 10 et 13 ans, qui ne savaient pas nager, avaient échappé à sa surveillance alors qu'ils passaient l'après-midi au lac des Près Saint-Jean à Chalon-sur-Saône.



Quelques semaines après le drame, le parquet de Chalon-sur-Saône avait ouvert une information judiciaire contre X pour homicides involontaires, évoquant de "très fortes interrogations sur les instructions données aux enfants et les conditions de leur surveillance". La justice avait pour suspect principal la belle-mère de la petite fille et des deux garçons, qui les accompagnaient au moment de la noyade.

Leurs corps avaient été repêchés par les pompiers dans une zone interdite à la baignade. Le sous-préfet d'Autun, Éric Boucourt, évoquait alors que les deux plus petits avaient, semble-t-il, été autorisés "à se tremper les pieds dans l’eau". "En jouant, ils se sont écartés de la berge, ils ont dû glisser sur la pente et couler à pic. Le troisième âgé de 13 ans a couru pour leur porter secours et a lui-même coulé à pic", avait-il indiqué.

La belle-mère a été placée sous contrôle judiciaire, a indiqué le Procureur de la République, Damien Savarzeix.