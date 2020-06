Cergy : plus de 13 kilos de cannabis saisis chez un couple

publié le 22/06/2020 à 03:39

Grosse prise pour la police de Cergy. Plus de 13 kilos de cannabis ont été saisis chez un couple de trafiquants de stupéfiants dans cette commune du Val-d'Oise. Au total, les policiers ont mis la main sur de l'herbe, de la résine de cannabis, de la cocaïne, des armes et de l'argent liquide.

Selon Le Parisien, qui révèle cette affaire, l'homme âgé de 30 ans, a été condamné à trois ans de prison ferme par le tribunal correctionnel ce jeudi, en comparution immédiate. Sa conjointe, "moins impliquée dans le trafic au regard de l'enquête", a quant à elle écopé d'un an de prison ferme et un an avec sursis, précise le quotidien local.

À la suite de renseignements anonymes, une enquête préliminaire avait été ouverte début mai. À la mi-juin, les policiers ont pu interpeller un client des trafiquants, âgé de 18 ans. Ils ont ensuite procédé à la perquisition du domicile du couple à Cergy-le-Haut. Ils y ont trouvé plus de 13 kilos d'herbe et de résine de cannabis, 90 grammes de cocaïne et près de 35.000€ d'argent liquide.

Plusieurs armes, comme un pistolet-mitrailleur Scorpio VZ61, un revolver de calibre 22LR et un lot de munitions ont également été retrouvées dans l'appartement, explique Le Parisien, qui précise que le couple a été incarcéré dès l'issue de l'audience, jeudi soir.