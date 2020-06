Cannabis : la police teste des amendes de 200 euros pour les fumeurs dans la rue

publié le 21/06/2020 à 10:55

Une opération de police a été lancée cette semaine dans quatre villes. L'objectif : frapper les consommateurs de drogue au porte-monnaie. Ce sont surtout les fumeurs de cannabis qui sont visés, 200 euros d'amende sont prévus pour la personne qui a été prise sur le vif.

À Reims, Créteil, Boissy-Saint-Léger ou Rennes, des PV ont été dressés. Cela ne choque pas les consommateurs d'un certain âge qui préfèrent rouler leur pétard sur la table du salon, plutôt que sur un banc public. "Cela fait longtemps que je fume, cela ne va pas m'arrêter", estime l'un d'eux.

"En revanche, dans la rue, je considère que c'est un manque de respect. Tout le monde n'a pas envie de sentir l'odeur du cannabis, la fumée peut aussi gêner d'autres personnes. Fumer dans la rue, c'est tendre la perche pour prendre une amende", poursuit ce fumeur.

L'amende forfaitaire atteint 200 euros, 150 en cas de règlement sous deux semaines et 450 euros après 45 jours. "On se trouve sur une hauteur d'amende que l'on ne met pas à quelqu'un qui jette son masque par terre. C'est une mesure financière et pas de santé publique", juge Éric qui promet n'avoir jamais tiré sur un joint.

"La drogue n'a rien à faire dans la rue"

Une odeur suspecte plane près d'un porche de centre-ville que Benoît, amateur de stupéfiants, a parfaitement identifiée. "Je trouve que 200 euros, c'est élevé mais la drogue n'a rien à faire dans la rue", considère-t-il.

Il s'agit aussi de désengorger les tribunaux, le dispositif doit être testé pendant deux mois avant d'être potentiellement étendu à toute la France.