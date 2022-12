Seine-Saint-Denis : il vole un bus et l'encastre sous un tunnel 10 minutes plus tard

Un voleur malhabile, qui a fait plus de dégâts que de mal. Dans la nuit de lundi à mardi 27 décembre, un chauffeur de bus de Seine-Saint-Denis a vécu un service qu'il n'est pas près d'oublier. Alors que ce dernier prenait sa pause aux alentours de 2h du matin, près de l'église de Pantin, son bus s'est volatilisé. Le conducteur a aussitôt prévenu le poste de commande, pour alerter les forces de l'ordre. Il n'aura pas eu de mal à retrouver le véhicule, raconte Actu Seine-Saint-Denis.



Et pour cause, le bus a été retrouvé quelques minutes plus tard, encastré sous un tunnel. Le voleur qui l'a subtilisé aurait mal estimé la hauteur de l'engin, qui ne transportait pas de passagers, comme l'a indiqué le site départemental et confirmé Le Parisien d'après la Régie, contactée par ses soins. Un accident qui n'en reste pas moins impressionnant, en témoignent les photos du véhicule coincé à l'entrée du tunnel, partagées par un chauffeur sur le compte Twitter @Busdrivers95.

La RATP, citée par Ouest France, indique qu'une enquête a été ouverte par la police pour retrouver "le ou les auteurs des faits et déterminer les circonstances exactes de cet incident". Les forces de l'ordre comptent sur "les dispositifs de surveillance du bus" pour identifier le voleur. Une enquête interne a également été ouverte par la Régie des transports parisiens.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info