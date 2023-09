Cas de botulisme à Bordeaux : un mort et 7 personnes en réanimation

Une personne est morte et sept sont en réanimation après une épidémie de botulisme alimentaire. Un fait rarissime. Le botulisme est une maladie qui s'attaque au système nerveux qui peut entraîner une paralysie des muscles. Les victimes ont un point commun : elles ont toutes consommé des sardines dans un restaurant bordelais : le Tchin Tchin Wine Bar, rue Émile Duployé.

Les autorités ont diffusé le nom de l'établissement pour que les clients se fassent connaître. Ce bar à vins et notamment fréquenté par des clients étrangers. Toutes les victimes ont dégusté la semaine dernière des sardines mises en bocal de façon artisanale par le restaurateur. Les services de protection des populations ont fait des prélèvements et des manquements aux règles d'hygiène auraient été notés. Mais pour le moment, l'établissement n'est pas fermé.

Après la mort d'une des personnes intoxiquées, la Direction générale de la Santé a émis une note urgente à tous les médecins. Les symptômes sont des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements, des diarrhées et une paralysie plus ou moins forte des muscles, mais pas de fièvre. Les malades développent de graves problèmes respiratoires et le stock de l'État d'antitoxine botulique est disponible 24h/24.

