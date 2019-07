et AFP

publié le 03/07/2019 à 11:36

Le promeneur était entre la vie et la mort mardi après-midi après avoir été attaqué par des milliers d’abeilles alors qu’il se trouvait en voiture sur un chemin de la commune du Brignon, en Haute-Loire.

L’homme âgé de 70 ans et la femme de 52 ans qui l’accompagnait ont été assaillis par une nuée d'abeilles en furie en fin de matinée. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, le septuagénaire était recouvert de la tête aux pieds par les abeilles. Les secours, impuissants face à cette situation, ont dû faire appel à un apiculteur voisin afin de gérer cette situation. Ce dernier a enfumé les insectes.

Le couple a été évacué d'urgence en direction du centre hospitalier du Puy-en-Velay. Le diagnostic vital du promeneur, piqué plusieurs centaines de fois sur le corps et dans la bouche, était engagé. Il est décédé quelques heures plus tard.

Six des vingt pompiers mobilisés ont également été victimes de plusieurs dizaines de piqûres. Selon eux "les victimes sont passées au mauvais endroit au mauvais moment", et ont confié "n'avoir jamais vu ça".

> Haute-Loire : un couple attaqué par des milliers d'abeilles, l'homme n'a pas survécu Crédit Média : RTL Matin | Durée : 00:13 | Date : 03/07/2019