publié le 10/05/2019 à 15:29

Carlos Ghosn dans les allées du château de Versailles, accueillant ses convives, entouré de figurants et musiciens costumés... C'est ce que montre une vidéo retrouvée sur internet cette semaine et qui date du 9 mars 2014.



Officiellement, la réception est organisée pour célébrer les 15 ans de l'alliance Renault-Nissan. Mais la séquence interroge car cette alliance a été scellée un 27 mars et non un 9. En revanche le 9 mars, c'est le jour de l'anniversaire de Carlos Ghosn, et ce jour-là, il a justement 60 ans.

Pure coïncidence défend son avocat. " …. ", affirme Aurélien Romano.

Carlos Ghosn en tous cas, aime particulièrement le luxe et la grandeur du château de Versailles, il s'y est marié deux ans plus tard. Renault-Nissan avait allégé la facture de cet évènement via un mécénat. Mais sur les images de la fête, aucun logo rappelant qu'il s'agit d'une soirée de Renault-Nissan n’apparaît.

La vidéo a été transmise à la justice

Parmi les 200 invités, l'acteur François Cluzet, ou encore le patron d'Amazon Jeff Bezos. Le dîner avait été préparé par Alain Ducasse, un feu d'artifice avait même clôturé la soirée. Montant de la facture : 600.000 euros, réglé par une filiale néerlandaise de Renault Nissan.



La vidéo a été transmise à la justice qui décidera s'il faut ou non ouvrir une enquête sur ce dossier là également. En attendant, l'ancien patron emblématique reste sous contrôle judiciaire au Japon et ne peut toujours pas quitter le pays.



Interpellé à Tokyo le 19 novembre et une seconde fois le 4 avril dernier, Carlos Ghosn est soupçonné d'abus de confiance et de minoration de revenus. À la tête de Renault depuis 2005, il a démissionné de son poste fin janvier après avoir été démis de la présidence de Nissan et Mitsubishi à la suite des premières révélations.