publié le 02/05/2019 à 11:07

On déplore de plus en plus de vols dans les églises. C'est pourquoi la police a renforcé leur surveillance notamment grâce à des caméras. Une initiative qui a permis d'arrêter un homme qui avait commencé à piller l'urne de l'église de Notre-Dame-des-Pins, boulevard Alexandre III, à Cannes.



Filmé par les caméras de vidéosurveillance, ce Polonais d'environ 45 ans a été repéré faisant des allers-retours dans l'édifice, a indiqué Nice-Matin. Arrêté par la police, le voleur a immédiatement reconnu les faits. Apparemment coutumier du fait, il se servait d'une petite réglette au bout de laquelle il avait fixé du scotch pour récupérer l'argent contenu dans l'urne. Il la faisait entrer par la fente du tronc et parvenait à faire adhérer l'argent à son outil astucieux.

Lors de son interpellation, les policiers ont retrouvé 300 euros sur le pilleur. Il était présenté mardi 30 avril en comparution immédiate devant le tribunal de Grasse.