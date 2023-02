Cannes : le corps d'un sexagénaire retrouvé dans son appartement 4 ans après sa mort

Le propriétaire d'un appartement situé en centre-ville de Cannes a fait une macabre découverte. Après six mois loyers impayés, l'homme a décidé de rendre visite à son locataire le 29 janvier dernier. Il est alors tombé sur le corps momifié du sexagénaire dans sa chambre. Les premières investigations de la police et du médecin légiste leur ont permis d'affirmer que le locataire est décédé il y a près de quatre ans.

Le Cannois, qui louait ce même appartement depuis de nombreuses années, a pourtant continuer de régler son loyer pendant trois ans et demi via un prélèvement automatique. Les voisins de cet homme de 61 ans ne soupçonnaient rien et ne s'étaient rendu compte ni de l'absence du riverain ni de l'odeur de son appartement, d'après les enquêteurs. De plus, aucun de ses proches n'a signalé son absence de signe de vie. Une autopsie va être réalisée dans les jours qui viennent afin de découvrir les causes exactes de sa mort.

