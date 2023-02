Meurtre de Sihem : le suspect dit l'avoir tuée lors "d'une dispute liée à leur relation amoureuse"

Elle était portée disparue depuis plus d'une semaine. Le corps de Sihem, 18 ans, a été retrouvé aux alentours d'1h du matin dans la nuit du 1er au 2 février après que le principal suspect a avoué l'avoir tuée, a indiqué Cécile Gensac, la procureure de la République de Nîmes ce jeudi 2 février.

Lors d'une conférence de presse, Cécile Gensac a donné des détails sur les circonstances du meurtre de la jeune fille. Le suspect a dit l'avoir tuée "dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse", a déclaré la procureure. C'est sur ses indications que les gendarmes ont retrouvé le corps de Sihem "en bordure d'un chemin" sur un lieu isolé.

Alors que tous les moyens étaient mis en œuvres pour retrouver Sihem durant les six jours où elle était recherchée, la procureure a précisé que le suspect avait été placé en garde à vue pour "participation à la disparition" avant d'avouer les faits le 1er février, avant la découverte d'un corps correspondant en tout point à la description de la jeune femme.

Le suspect déjà condamné à douze ans de prison

Le soir de sa disparition, Sihem et l'homme en question s'étaient "retrouvés en toute intimité". Il a avoué avoir reconnu le meurtre "pour elle, pour sa famille et pour sa conscience", a précisé Cécile Gensac. Il a ensuite été mis en examen pour enlèvement et séquestration avant d'être placé en détention provisoire.

Les circonstances exactes de son décès doivent encore être éclaircies, a rappelé la procureure de la République. Âgé de 39 ans, le mis en examen était déjà connu des services de justice, a-t-elle révélé, pour des faits d'atteinte aux biens et plus de 8 condamnations en lien avec la conduite de véhicule. En 2015, le suspect avait été condamné à une peine de 12 ans de prison pour vol avec arme.



