publié le 23/08/2019 à 08:49

Cela s'est passé dans le parc Éridan à Villabé (Essonne), une petite aire de jeux pour enfant, tout ce qu'il y a de plus classique avec toboggans et balancelles. Il est situé en bordure très calme, très résidentiel. C'est lors d'une ronde nocturne qu'un agent de sécurité a découvert des bombes artisanales.



"Le gardien m'a appelé à une heure, parce qu'en entrant dans un parc, il y a eu une explosion, raconte le maire de Villabé, Karl Dirat. Ce sont des explosions dues à des systèmes que l'on peut trouver sur YouTube. Ils ont été mis en place avec un mélange de liquides et de l'aluminium, et ça a créé une détonation importante".

Plus de peur que de mal. Les quatre bombes artisanales ont été neutralisées par les démineurs. Les suspects, deux adolescents de la commune âgés de 15 et 16 ans, ont été interpellés et mis en examen. "Il s'agit d'une grosse bêtise d'adolescents, explique Karl Dirat, et j'ai demandé à ce qu'il y ait des travaux d'intérêt communal." S'il souhaiterait voir les auteurs nettoyer les trois parcs de la commune pendant un mois, ce sera à la justice d'en décider.