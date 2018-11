En Provence, un reptile volant de 72 millions d'années découvert

publié le 05/11/2018 à 14:55

Parmi les ptérosaures (qui ne sont ni des oiseaux, ni des dinosaures), la famille des azhdarchidés regroupe les plus imposants reptiles volants. Et c'est l'un de ces fossiles, qui date du Crétacé (-145 à -65 millions d'années), qui a été mis à jour sur le site de la Bastide Neuve à Velaux (Bouches-du-Rhône).



Ce sont les restes les plus complets pour cette période en Europe : le fossile d'un ptérosaure vieux de 72 millions d'années a été découvert par Romain Vullo (université de Rennes), Xavier Valentin et Géraldine Garcia (université de Poitiers), Pascal Godefroit (Institut royal des sciences naturelles de Bruxelles) et Aude Cincotta (université de Namur).

L'étude, publiée dans la revue Journal of Vertebrate Paleontology fait état de différents ossements qui appartiendraient tous au même individu. D'une taille totale d'environ 4,5 mètres, il n'avait pas encore atteint sa taille adulte. Les chercheurs estiment qu'il aurait pu atteindre les 6 mètres d'envergure.

Divers éléments squelettiques du ptérosaure Crédits : Romain Vullo
L'équipe de paléontologues en action sur le gisement de Velaux-la-Bastide-Neuve Crédits : Xavier Valentin

Baptisée Mistralazhdarcho maggii, cette nouvelle espèce aurait des ressemblances troublantes avec une autre espèce, découverte au Maroc. Une "étrange lame osseuse" située dans la mâchoire de ces reptiles n'a pas encore trouvé d'explication : "La fonction d'une telle structure, même si elle semble avoir été liée à un régime alimentaire spécialisé, demeure encore mystérieuse", précisent les auteurs de l'étude dans un communiqué.



À 18 km de la ville d'Aix-en-Provence et 35 km de Marseille, ce site paléontologique, découvert dans les années 1990, est connu pour être singulier, notamment par la préservation des restes squelettiques et le cachet particulier de la faune mise à jour.