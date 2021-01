Calvados : les corps des trois marins disparus retrouvés

publié le 15/01/2021 à 17:00

Quelques heures après le naufrage de leur navire au large des côtes du Calvados, les corps de trois jeunes marins-pêcheurs ont été retrouvés ce vendredi 15 janvier, a déclaré en fin d'après-midi le procureur du Havre, Bruno Dieudonné.

"Ils ont été retrouvés en début d'après-midi par des plongeurs, dans l'épave du bateau. Ils ont été remontés et ramenés au port de Ouistreham", a indiqué le procureur de la République, précisant que les victimes sont deux frères de 19 et 26 ans et un homme de 27 ans, co-armateur du bateau.

Le navire des marins disparus, le Breiz, avait donné l'alerte à 18h57 jeudi pour signaler une "avarie de barre", avait précisé plus tôt la préfecture maritime. "À 23h35, dans une mer formée à 3 nautiques (environ 5,5 km) au nord de Lion-sur-Mer, le convoi a changé de cap pour rentrer à Ouistreham. Pendant cette manœuvre, le Breiz a embarqué une lame et sombré soudainement", en quelques secondes, selon le communiqué.