publié le 06/10/2018

Elle faisait trop de bruit à son goût. Un homme de 45 ans a été condamné à six mois de prison avec sursis et à deux ans de mise à l'épreuve pour avoir donné des coups au visage de sa compagne car elle ronflait. "Je commençais à dormir, quand mon conjoint, sous prétexte que je faisais du bruit, me porte des coups au visage", a expliqué la victime au tribunal correctionnel de Caen (Calvados), citée par Ouest-France.



Elle a déposé plainte en avril dernier contre son compagnon. Les faits de violence qu'elle dénonce avaient débuté en août 2017 à Hamars, près de Caen. Le quadragénaire, convoqué par les forces de l'ordre après le dépôt de plainte, sentait l'alcool lorsqu'il s'est rendu à la gendarmerie. Contrôlé positif, il a écopé de six mois de suspension de permis.

L'individu était absent de l'audience, précise Ouest-France. Son permis a été annulé pendant douze mois et il a l'interdiction de posséder une arme pour les trois prochaines années. Il devra également trouver un travail et se soigner.