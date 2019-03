publié le 03/03/2019 à 12:23

Une centaine de migrants se sont introduits illégalement samedi soir dans l'enceinte du port de Calais, dans le Pas-de-Calais. Une cinquantaine ont réussi à grimper à bord d'un ferry en provenance d'Angleterre et au moins 44 étant interpellés, selon la préfecture. Les migrants, qui espéraient rejoindre le Royaume-Uni, ont pénétré dans l'enceinte du port entre 21h15 et 21h30.



"Une cinquantaine d'entre eux ont réussi à monter dans un ferry" de la compagnie DFDS, "en provenance de Douvres et qui venait d'accoster", par l'intermédiaire d'une échelle d'entretien et en raison de la marée haute, a expliqué Jean-Philippe Vennin, sous-préfet de permanence pour le Nord et le Pas-de-Calais. "Deux des migrants sont tombés à l'eau et ont été rapidement repêchés par les sapeurs-pompiers", a-t-il ajouté.

Intervenant à bord du bateau, les forces de l'ordre ont organisé "la sortie des véhicules, voitures et poids-lourds" et ont "ratissé le ferry". Quelque "44 migrants ont ainsi été localisés et interpellés, puis conduits à l'aide d'un bus au commissariat de Calais" pour être placés en garde à vue, a dit le sous-préfet.

A 00h45, l'opération "était toujours en cours et une dizaine de migrants se trouvaient toujours à bord du ferry, près des cheminées" dans une zone difficile d'accès. Le trafic des bateaux a été temporairement perturbé. Au moins deux ferries ont dû patienter au large, "le temps de sécuriser" la zone, puis ont pu reprendre leur route. La compagnie DFDS a elle signalé des perturbations sur Twitter.