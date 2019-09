Il se prend en photo pendant un mois avant de faire sa demande en mariage

publié le 06/09/2019 à 14:22

Pour sa demande en mariage, Edi Okoro a joué avec le feu. Un mois durant, ce Britannique de 30 ans a secrètement exhibé sur Facebook la bague de fiançailles destinée à sa petite amie Cally. Des photographies du bijou prises sous toutes les coutures, toujours avec la demoiselle concernée dans les parages.

"Certains organisent un flash mob, un dîner chic ou prévoit même une pancarte 'épouse-moi'", écrit-il sur le message accompagnant les photos. Mais le garçon le dit lui-même, il n'est pas comme ça : “Edi ne programme pas ... Je suis un improvisateur spontané!". Et comme sa petite amie le sait, planifier sa demande aurait été suspect, explique le trentenaire qui vit dans l'Hertfordshire, au nord de Londres.

D'où le "challenge" des photos avec les plus improbables et "audacieux" scénarios. Edi pose donc avec "son précieux" dans son salon, à la caisse du supermarché, en voiture, ou encore pendant que Cally dort et regarde son portable allongée sur le ventre. Des situations cocasses et risquées qui amusent manifestement beaucoup le jeune homme.

"Je ne me suis pas fait prendre"

Et le 31 août dernier, Edi nous apprend qu'il a fini par faire sa demande : Cally lui a dit oui ! Mais comme le jeune homme aime également jouer avec les nerfs des internautes, il promet l'histoire pour plus tard.



"Donc, nous avons bien fini par nous fiancer, et je ne me suis pas fait prendre", annonce-t-il. "Mais comment je l'ai fait est une histoire pour un autre moment", ajoute-il. Comme on dit dans les comédies romantiques anglaises : "to be continued". À suivre donc...