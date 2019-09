VIDÉO - Ce lézard de la taille d’un chien se comporte... comme un chien

publié le 07/09/2019 à 17:45

Si vous en avez marre des traditionnels animaux de compagnie, chats et chiens, dont les vidéos pullulent sur les réseaux sociaux, vous allez être ravis. MacGyver, c'est son nom. Ce lézard, âgé de 6 ans, est une véritable star des réseaux sociaux. Et pour cause, ce Tégu rouge d'Argentine fait la taille d'un chien... Et se comporte comme un chien.

Totalement habitué à vivre en intérieur, MacGyver est dressé. Quand on l'appelle, il rapplique. Quand on se balade avec, il supporte la laisse sans problème. Mais surtout, il adore les câlins. Sa maîtresse, une jeune Américaine qui l'a recueilli quand il était bébé, ne manque pas de le gâter. Elle dort avec lui, le couvre des caresses... Et se laisser même aller à quelques léchouilles de son drôle d'animal de compagnie à la langue bifide.

MacGyver est très suivi sur les réseaux sociaux. Rien que sur Instagram, il a près de 230.000 abonnés. Sur Youtube, il en a plus de 50.000. Il faut dire que ses propriétaires postent des tas de photos et de vidéos du lézard géant... Dans le bain, en mangeant du saumon ou encore pendant la sieste. Ils espèrent ainsi convaincre qu'un reptile peut tout à fait être un animal de compagnie, comme les autres.