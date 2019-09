VIDÉO - Dans une montagne russe à 130 km/h, il rattrape en vol le téléphone d'un passager

publié le 07/09/2019 à 22:32

Un sacré réflexe pour un petit miracle. Lancé à plus de 130 km/h dans une montagne russe, un homme a réussi a attraper en plein vol le téléphone d'un autre passager. La scène, qui s'est déroulée à Port Aventura, un célèbre parc d'attraction espagnol au sud de Barcelone, a été filmée.

Ce touriste néo-zélandais, en vacances en Espagne, ne pensait sûrement pas être le héros du jour et pourtant. Il s'est essayé à l'une des attractions les plus spectaculaires du parc, la montagne russe Shambhala, dont la vitesse du wagon atteint les 134 km/h et qui dispose de la descente la plus haute d'Europe de 78 mètres.

Samuel Kempf a récupéré à pleine vitesse le portable de l'homme qui se trouvait deux rangs devant lui et qui filmait l'attraction à l'aide d'une caméra embarquée. Particulièrement adroit, il doit peut-être son geste à son métier. En effet, il est champion de fistball, un sport cousin du volley-ball.

"J'ai juste vu le téléphone me passer devant, j'ai tendu le bras et je l'ai attrapé", relate-t-il au site d'informations néo-zéalandais Stuff. "J'étais assis à côté de ma cousine, elle m'a dit qu'elle l'avait vu mais qu'elle avait trop peur de lâcher son siège et qu'elle allait le laisser filer", précise-t-il.

Une fois l'attraction terminée, Samuel Kempf a rendu le portable à son propriétaire qui, stupéfait, l'a enlacé et lui a offert la vidéo filmée par une caméra du manège pour le remercier.

> Catching a strangers phone on roller coaster