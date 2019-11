Caen : un adolescent de 17 ans poignardé à mort, les agresseurs recherchés

publié le 26/11/2019 à 15:03

Un jeune homme de 17 ans, originaire de Torigni-sur-Vire (Manche), a été tué par arme blanche samedi soir à Caen. L'adolescent, accompagné de trois autres hommes, était venu dans le quartier de la Pierre-Heuzé pour acheter de la résine de cannabis.

Selon l'information rapportée par France Bleu Normandie, la victime et ses amis ont été violemment agressés vers 19 heures, roués de coups et poignardés par un groupe de six individus, qui ont pris la fuite après les faits, emportant avec eux l'argent liquide qui devait servir à acheter la drogue.

L'adolescent a été très gravement touché au niveau du bras et a voulu fuir mais s'est effondré quelques mètres plus loin, avant de succomber à ses blessures après sa prise en charge au CHU de Caen. Un homme de 34 ans, qui l'accompagnait, a été légèrement blessé à l'omoplate.