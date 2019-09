publié le 10/09/2019 à 21:35

L'histoire commence en juillet 1993. Jérémy a 19 ans et rencontre une jeune femme prénommée Elisabeth sur un ferry entre Portsmouth (Angleterre) et Ouistreham. C'est le coup de foudre, mais, trop timides, les deux jeunes se séparent sans donner suite. Depuis, Jérémy a fait sa vie mais il ne l'a jamais oubliée. Aujourd'hui, il tente de la retrouver.

Au micro de RTL, Jérémy se remémore. "Tous les passagers sont montés sur le pont, et mon regard s'est fixé sur une belle brune aux cheveux longs. Elle était habillée en jean avec un petit pull rayé, style marinière. On s'est échangé un sourire, ses premières paroles c'était : 'Salut, tu t'appelles comment, est-ce que tu es français ?' On a passé toutes les six heures ensemble, c'était un super coup de foudre".

"Au moment d'aller chercher les bagages, on a carrément oublié d'échanger le plus important : le nom de famille et le numéro de téléphone. On s'est fait un signe, et je ne l'ai jamais revue", déplore-t-il.

"Je veux te revoir Elisabeth !"

Jérémy a pourtant bien cherché, au point, il y a cinq ans, de publier un livre avec pour titre son prénom. "En fait c'était pour avoir une trace écrite en plus des souvenirs que j'ai dans la tête. De temps en temps je le relis, parce que ça me fait du bien", explique-t-il.

Le quadragénaire lance son appel. "Ce que j'aimerais c'est qu'elle me recontacte, si elle le veut bien sûr. Je veux bien te revoir Elisabeth, mais n'aie pas peur surtout, il n'y a aucune arrière pensée, j'ai juste envie de revivre ce souvenir avec toi 26 ans plus tard, ce serait génial !", affirme-t-il.

Jérémy sait qu'Elisabeth a probablement fait sa vie, mais peu importe, le célibataire vit dans l'espoir.