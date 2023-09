Bruno Guillon : quelles vont être les suites de l'affaire ?

L'animateur de RTL et Fun Radio Bruno Guillon a été cambriolé et séquestré dans la nuit du 26 au 27 septembre chez lui, avec sa femme et son fils, par trois individus cagoulés qui leur ont dérobé des bijoux et de la maroquinerie. Ces 45 minutes cauchemardesques ont bouleversé Bruno Guillon qui a raconté le drame à l'antenne ce vendredi. "Ce n'est même pas de la peur, on sort de son corps, c'est une sidération", a-t-il confié.

Face aux cambrioleurs, le fils de 14 ans, paniqué, livre toutes ses économies. Des montres, des bijoux et de la maroquinerie ont été volés, mais le préjudice est toujours évolutif. Bruno Guillon et sa famille n'ont pas été physiquement blessés, mais très certainement marqués par ce cambriolage qui s'est relativement bien terminé. "Ils sont sortis et nous ont enfermés dans la chambre. Au bout de cinq minutes, je suis sorti de la chambre. Je suis tout de suite allé voir ma femme, elle était dans mon bureau, attachée sur un fauteuil et bâillonnée", décrit l'animateur.

L'enquête cherche toujours à définir si Bruno Guillon était expressément visé, comme il le laisse entendre. Reste à savoir aussi si ces trois hommes, cagoulés au moment des faits, avaient procédé à des repérages avant de passer à l'acte. Les suspects sont toujours en fuite, mais les enquêteurs font leur travail habituel dans ce genre de situation. Ils ont d'abord réalisé des relevés d'empreintes et des recherches d'ADN pour tenter de les identifier et de les retrouver.

