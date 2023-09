Bruno Guillon : ce que l'on sait du cambriolage et de la séquestration à son domicile

Cambriolé et séquestré en pleine nuit chez lui. L'animateur Bruno Guillon a été victime d'un "home jacking" dans la nuit du mardi au mercredi 27 septembre. Il était 3h40 ce matin, quand quatre personnes s'en sont prises à lui et à sa famille. L'animateur appelle alors le 17, et raconte aux policiers le calvaire qu'il vient de vivre avec sa femme et son fils de 14 ans.

Quatre individus viennent d'entrer par effraction dans sa maison des Yvelines, à 40 minutes au sud de Paris. Ils ont brisé la vitre de la chambre d'ami qui se trouve au rez-de-chaussée. L'intrusion est d'une extrême violence. Un des cambrioleurs pointe un pistolet sur Bruno Guillon, pendant que sa femme est ligotée. Les intrus repartent ensuite les bras chargés de plusieurs objets de valeur, comme des montres, des bijoux et de la maroquinerie, avant de prendre la fuite.

Selon le Parquet de Versailles, le préjudice est en cours d'estimation. La procureure précise que notre confrère et sa famille n'ont pas été victimes de violences physiques, mais qu'ils sont par contre très choqués psychologiquement. Notre collègue de RTL et de Fun Radio, Bruno Guillon, ne souhaite pas s'exprimer pour le moment.

