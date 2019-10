publié le 27/10/2019 à 10:32

L'incident s'est déroulé à Guipry-Messac (Ille-et-Vilaine), ce samedi, lors que trail du château de Boeuvres qui a rassemblé 265 coureurs. Alors que le trail se déroulait sans encombres, un groupe d'une vingtaine de coureur a été attaqué par des frelons, au niveau du premier point de ravitaillement, d'après une information révélée par le quotidien Ouest-France.

Les secouristes missionnés par l’événement sont alors intervenus et ont appelé les pompiers en renfort. Les coureurs ont été piqués à plusieurs reprises et à différents endroits du corps. Leurs piqûres ont été examinées par les secours et les coureurs ont pu repartir chez eux.

Selon le quotidien local, seul une personne, blessée plus sérieusement, a été conduite au Centre hospitalier de Redon. Interrompue, la course a pu reprendre après qu'une déviation ait été mise en place.