Brest : décès d'un détenu à la maison d'arrêt, deux prisonniers placés en garde à vue

Un homme d'une trentaine d'années est décédé à la maison d'arrêt de Brest ce lundi 23 août après avoir vraisemblablement été victimes de coups, comme l'indique France Bleu Bretagne. Ses deux codétenus ont été placés en garde à vue, a indiqué ce mardi 24 août le parquet de Brest.



"Le déroulement exact des faits, qui se sont produits lundi entre 3h30 et 3h45 du matin, est toujours en cours d'investigation. Ils étaient trois détenus en cellule", a indiqué le parquet. Une autopsie a été pratiquée mais les résultats n'ont pas encore été révélés. Selon les premiers éléments récupérés par France Bleu Bretagne, la victime aurait succombé à des coups et l'un de ses codétenus, décrit comme instable et sujet à des troubles mentaux, s'est lui-même accusé de les avoir portés.

Entendu depuis hier, son état a été jugé compatible avec une garde à vue et le syndicat pénitentiaire UFAP le décrit comme "violent, agressif, avec des troubles psychiatriques". Le parquet de Brest nuance néanmoins ces affirmations, mais révèle qu'il est sous curatelle.