Bourg-en-Bresse : il braque un bureau de tabac, mais laisse sa carte d’identité sur place

Un oubli qui coûte cher. Un jeune homme de 17 ans a été interpellé et placé en garde à vue, mercredi à Bourg-en-Bresse dans l’Ain pour avoir braqué un bureau de tabac.

Le jeune homme a été interpellé, car il avait oublié... sa carte d'identité sur les lieux du braquage, rapporte Le Progrès. Selon nos confrères, les faits se sont produits ce mercredi en fin d’après-midi. Le braqueur aurait attendu les derniers moments avant la fermeture. "Il avait guetté jusqu’à ce que les derniers clients sortent. Tout d’un coup, il s’est approché avec une sorte de couteau ou de cutter dans ses mains gantées", a raconté le propriétaire du tabac.

Après s'être fait braquer une "petite somme d'argent", le gérant du commerce a souhaité appeler la police. C'est à ce moment-là qu'il se rend que "son braqueur" a laissé sa carte d'identité sur le sol. Sur les images de vidéosurveillance, on peut voir en effet la carte du jeune homme tombée durant le braquage. Grâce ou à cause de cette erreur, le jeune homme a pu être appréhendé quelques heures plus tard.