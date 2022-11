Prêtre soupçonné de viol sur un mineur : l'attitude déroutante du suspect en garde à vue

Comme vous le révélait RTL dès hier, un prêtre de 52 ans est en prison, soupçonnée d'avoir drogué et violé un adolescent de 15 ans après lui avoir donné rendez-vous à Paris via une application de rencontres. Il affirme que le rapport était consenti et en garde à vue, son attitude a été pour le moins déroutante.

En audition, les enquêteurs ont eu en face d’eux un homme qui ne semblait pas réaliser ce qu’on lui reproche. S'il a reconnu avoir eu cette relation sexuelle non protégée et avoir pris de la drogue avec ce jeune homme de 15 ans, il ne reconnait pas la gravité des faits.

Il a expliqué avoir l'habitude de se rendre à Paris pour rencontrer de nombreux hommes dans des hôtels de la capitale. Il a assumé "enchaîner plusieurs coups" dans la même journée. Pour lui, il s'agissait d'une rencontre comme une autre.

En garde à vue, ce curé de la région rennaise a reconnu être séropositif et suivre une trithérapie. C'est donc dans ce contexte, alors qu'il avait connaissance de sa maladie, que le suspect a tout de même eu un rapport non-protégé avec le jeune adolescent de 15 ans. Pour défense, le suspect a indiqué que la séropositivité n'était pas quelque chose que l'on précise dans le milieu homosexuel.

Enfin, lorsque les enquêteurs lui ont demandé s’il connaissait l’âge du jeune homme de 15 ans, il ne s'est pas démonté et a expliqué que son profil sur l’application de rencontre indiquait 18 ans, et qu’il n’avait pas à poser davantage de question, et ce malgré le visage assez jeune de l’adolescent.

