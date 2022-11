Dany Leprince sur RTL : "Je veux absolument savoir qui a massacré ma famille"

Vingt-huit ans qu'un homme, Dany Leprince, crie son innocence. Il a été condamné à la prison à perpétuité pour avoir massacré son frère, sa belle-sœur et leurs deux petites filles. Un bain de sang qui avait glacé la France entière à la fin de l'été 1994 à Thorigné-sur-Dué, une paisible commune de la Sarthe.

Un quadruple meurtre familial perpétré à la feuille de boucher comme vont le rapporter à l'époque les enquêteurs. Le crime selon eux, d'un homme éreinté par les difficultés financières, jaloux de la réussite de son frère.

La justice va passer mais les incohérences, les interrogations, et surtout une absence flagrante de preuves, vont subsister. Dany Leprince va passer 18 ans de sa vie derrière les barreaux sans qu'aucun indice flagrant ne le désigne comme le meurtrier.

En liberté conditionnelle, il lui était interdit de s'exprimer pendant dix ans. Dany Leprince, 65 ans, reprend la parole dans un livre, Ils ont volé ma vie (Flammarion), dans lequel il raconte son effarante histoire.

Je me bats pour mon innocence Dany Leprince sur RTL

L'ancien employé d'abattoir industriel se bat-il aujourd'hui pour lui ou bien pour les quatre personnes qui ont été assassinées ? "Je me bats pour la vérité. Je veux absolument savoir qui a massacré ma famille. Et évidemment je me bats pour mon innocence", déclare Dany Leprince dans L'Heure du crime sur RTL.

"Je ne suis pas l’auteur des faits, je ne suis ni complice, et je n’étais pas au courant des intentions des uns et des autres pour massacrer ma famille, poursuit-il. Je ne suis pas là pour juger. Mais ce qui est incroyable, c’est qu’on va dire qu’il y aurait plusieurs personnes qui auraient commis ces faits mais sachez que jusqu’à aujourd’hui à aucun moment on m’a demandé si j’avais des complices."

Les invités de "L'heure du crime"

- Dany Leprince.

- Maître Olivier Morice, avocat de Dany Leprince.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info