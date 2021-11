Henri Jibrayel a été condamné, lundi, à un an de prison dont six mois ferme à effectuer à domicile sous bracelet électronique pour avoir financé des dépenses de casino avec des fonds versés par l’Assemblée nationale. Le tribunal a également prononcé une amende de 10.000 euros et une privation des droits civils et civiques +dont l’éligibilité+ durant cinq ans.

L'ancien député des Bouches-du-Rhône a été reconnu coupable de détournement de fonds publics. Il devra devra verser à l’Assemblée nationale 18.500 euros de dommages et intérêts, puisqu'il aurait joué 13.800 euros joués au casino d’Aix-en-Provence. L’ancien élu avait reconnu une addiction momentanée au jeu en 2012-2013 due à des "problèmes personnels". Il précisait s’être fait interdire de casino à sa demande.

Le 14 septembre 2020, Henri Jibrayel avait déjà été condamné pour abus de confiance et prise illégale d’intérêts à trente mois de prison dont dix mois ferme, une amende 30.000 euros et une inéligibilité durant cinq ans pour l’utilisation à des fins électoralistes de fonds versés à des associations par le conseil général des Bouches-du-Rhône dont il était un élu. Une condamnation à laquelle il a fait appel et dont l'audience se tiendra au printemps.