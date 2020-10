Bordeaux : un jeune autiste séquestré, torturé et violé pendant des semaines

publié le 01/10/2020 à 02:27

Cinq personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire pour séquestration avec actes de torture et barbarie en réunion, viols avec actes de torture et extorsion avec actes de torture après avoir fait subir l'enfer à un jeune homme de 22 ans, autiste Asperger, près de la gare Saint-Jean à Bordeaux.

Selon France 3 Nouvelle-Aquitaine qui relate les faits, le jeune homme, sous curatelle, avait simplement commencé par héberger une connaissance en difficulté et son compagnon avant d'être pris dans un engrenage. Ils ont commencé par lui voler de l'argent et à être violent avec lui. Puis les trois autres individus sont venus aggraver les sévices et séquestrer la victime dans un appartement situé près de la gare.

Le calvaire a duré plusieurs semaines, jusqu'à ce que le curateur du jeune homme s'inquiète de ne plus avoir de ses nouvelles et donne l'alerte. Le 10 septembre dernier, il a été hospitalisé grièvement blessé et ses tortionnaires ont été arrêtés.