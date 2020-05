Bordeaux : un homme condamné pour des coups mortels sur son chiot

et AFP

publié le 12/05/2020 à 03:34

Le propriétaire d'une petite chienne, morte des suites de blessures infligées la semaine précédente, a été condamné lundi 11 mai à 18 mois de prison ferme et incarcéré après comparution immédiate pour "actes de cruauté", a indiqué le parquet de Bordeaux.

Me Patrice Grillon, avocat à Paris de l'association Stéphane Lamart et de la société nationale pour la défense des animaux, parties civiles, avaient demandé une interdiction à vie de détenir un animal, ce qui a été également prononcé par le juge. Le prévenu, qui contestait les faits et comparaissait en état de récidive légale après une condamnation à Dijon en 2016 pour des violences sur le chien d'un tiers, a aussi été reconnu coupable de "violences sur personne vulnérable en état d'ivresse", selon le parquet.

La victime, ancien SDF à la santé fragile placé sous curatelle renforcée d'après le parquet, hébergeait le propriétaire du chiot, "un marginal", pendant le confinement, à Pessac près de Bordeaux, selon Me Grillon.

L'animal était le "souffre-douleurs" de son maître

L'avocat a indiquait que l'homme de 65 ans a prévenu la police le 6 mai, parce qu'il "subissait brimades et violences de la part de la personne qu'il logeait depuis plusieurs semaines".

La victime a fini par réagir en voyant "cette chienne prendre des coups répétés alors qu'elle était déjà fragilisée après des précédentes violences de son propriétaire en mars, qui avaient nécessité une opération", a assuré l'avocat. Selon lui, l'animal était le "souffre-douleurs" de son maître qui l'avait relégué sur le balcon "dans ses excréments".

Du côté du parquet de Bordeaux, on indique que la police a été contactée par les voisins du logeur après qu'ils ont entendu les hurlements anormaux d'un chien. Le propriétaire de ce chiot de 5 mois était ivre à l'arrivée des policiers, a précisé Me Grillon. Après l'interpellation de son maître, l'animal a été conduit dans une clinique vétérinaire où il est décédé très rapidement d'une hémorragie compatible avec des coups.