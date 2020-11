Bordeaux : le trafiquant de drogue Sofiane Hambli à nouveau mis en examen

publié le 28/11/2020 à 22:19

Le trafiquant de drogue de haut vol et informateur de la police Sofiane Hambli a été mis en examen samedi 28 novembre pour "tentative d'importation de stupéfiants" et "association de malfaiteurs", a annoncé à l'AFP le parquet de Bobigny.

Sofiane Hambli a été mis en examen des chefs de tentative d'importation de stupéfiants et d'association de malfaiteurs afin de commettre un délit puni de 10 ans d'emprisonnement en état de récidive légale, d'après cette source. Samedi après-midi, il devait encore comparaître devant le juge des libertés et de la détention. Son avocat, Me Hugues Vigier, a déclaré à l'AFP avoir demandé un débat différé sur la question de sa détention éventuelle.

Déjà lourdement condamné, M. Hambli avait été une nouvelle fois interpellé mardi à Bordeaux dans une affaire de trafic de drogue. Il avait été placé en garde à vue "pour trafic de stupéfiants, sur commission rogatoire du juge d'instruction", selon le parquet de Bobigny, et transféré à Paris dans la nuit de mardi à mercredi, selon une source policière.

Le 14 novembre, dans la même procédure, un prénommé "Kamel" a été "mis en examen et placé en détention provisoire pour transport, détention, offre ou cession, acquisition et importation non autorisés de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs", selon le parquet. En octobre 2018, ce personnage-clé dans l'enquête sur les pratiques controversées de l'ex-patron de la lutte antidrogue François Thierry, avait été remis en liberté, après 30 mois d'incarcération.

Selon le Parisien, il a été réincarcéré un mois plus tard, après s'être rendu en Espagne en violation de son contrôle judiciaire puis libéré pendant l'été 2019 contre une caution de 150.000 euros.