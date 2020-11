Trafic de drogue : neuf membres d'un réseau écroués à Rennes

et AFP

publié le 21/11/2020 à 04:15

Alors que leur réseau avait été démantelé le 17 novembre dernier, trois personnes ont été condamnées à des peines allant jusqu'à un an de prison ferme pour trafic de stupéfiants. Six autres membres ont été incarcérés en attendant leur jugement.

Mardi et mercredi, 18 personnes âgées de 27 à 60 ans avaient été interpellées dans plusieurs quartiers de Rennes ainsi qu'en zone rurale. Dix d'entre elles ont été présentées au parquet ce vendredi.

Les policiers ont surveillé de juin à septembre un appartement du quartier chic du Thabor devant lequel de nombreux va et vient avaient été constatés et qui servait de lieu de vente.

"Les principaux auteurs allaient se fournir à l'étranger pour revendre localement. On a porté un coup d'arrêt à un vrai réseau autonome avec la tête de réseau et les revendeurs", assure François Angelini, directeur départemental de la sécurité publique.

Au cours des perquisitions, plus de 12,5 kilos de cannabis, 2,25 kilos de cocaïne et 700 grammes d'héroïne ont été découverts, ainsi que plus de 106.000 euros en numéraire.