Bordeaux : ce que l'on sait de la fusillade qui a fait un mort

publié le 04/01/2021 à 19:43

Après une fusillade à Bordeaux qui a coûté la vie d'un adolescent de 16 ans, l'enquête se poursuit et plusieurs personnes ont d'ores et déjà été arrêtées par les forces de l'ordre. Les affrontements ont eu lieu samedi 2 janvier dans le quartier des Aubiers.

Cinq hommes âgés de 18 à 21 ans ont été interpellés par les hommes de la police judiciaire dans différents quartiers de la métropole bordelaise entre dimanche et ce lundi matin. Par ailleurs, de nombreux témoins se sont manifestés pour donner des informations aux policiers et faciliter leurs recherches. Des examens techniques de la police scientifique sont toujours en cours et les résultats de l'autopsie du jeune homme seront dévoilés mardi.

Le parquet de Bordeaux a insisté par la voix du procureur de la République sur la prudence face à la diffusion massive sur les réseaux sociaux des photos des quatre auteurs présumés de cette attaque. La mère de la victime a d'ailleurs lancé un appel au calme cet après-midi depuis le centre social du quartier.