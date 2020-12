Corse : un mort et un blessé dans une fusillade, le tireur s'est rendu

et AFP

publié le 20/12/2020 à 03:32

Une altercation très violente s'est produite à Bastia. Un homme a été tué et un autre blessé samedi lors d'une fusillade dans un quartier populaire du sud de Bastia par un individu qui s'est ensuite constitué prisonnier, a-t-on appris auprès du procureur de Bastia.

"Il apparaît à ce stade des investigations que le mis en cause, gérant d'un bar, aurait été en conflit avec les victimes au sujet d'un second bar dont il possédait les murs", a précisé le magistrat, Arnaud Viornery, dans un communiqué. "Après une première altercation violente qui aurait eu lieu hier soir, une seconde éclatait ce jour en début d'après-midi qui aboutissait à l'usage d'une arme de poing par le mis en cause qui tirait à plusieurs reprises sur les victimes", a-t-il ajouté.

La victime (un gérant de bar âgé de 40 ans) est morte sur le coup. Le blessé, qui est son frère, a été touché à la cuisse. Il a pu se rendre par ses propre moyens à l'hôpital et ses jours ne sont pas en danger.

L'auteur présumé des coups de feu, âgé de 47 ans, a contacté immédiatement le commissariat de Bastia et s'est rendu aux forces de police. Il a été placé en garde à vue. L'enquête ouverte pour homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire a été confiée à l'antenne de Bastia de la Direction régionale de la police judiciaire (DRPJ).